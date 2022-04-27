Новый запрет на наличный расчет в Литве может вступить в силу в этом году

Парламент рассматривает поправки к закону, согласно которым, в Литве введут ограничения на расчет наличными. Максимальная сумма, которую можно будет внести наличными за товары и услуги - 3000 евро.

Как на такое предложение реагируют жители? Delfi обратился за комментарием к прохожим на улицах Вильнюса.

"Как за услугу сможет расплатиться человек, который живет в районе? Ведь и банкоматы там не всем доступны", – сказла один миужчина.

"Я не понимаю, какая разница, как платить - по карте или наличными", – сказал другой.

"Пожилые люди с давних пор привязаны к наличным. Они много где расплачиваются наличными", – сказал другой собеседник.

"Плохо. Все зависит от покупки. Скорее заплатишь, меньше документов заполнять надо. Было бы хотя бы 5000 евро, это было бы еще ничего", – сказал еще один мужчина.

Часть собеседников одобрила предложение, сказав, что так в обороте будет меньше "черных" денег, что в их жизни новое требование ничего не изменит, они такие суммы наличными не вносят.

"Клубнику или арбуз можно купить за наличные. А серьезные покупки, тут я уже точно... за них нельзя платить наличными. Мне смешно, когда люди держат дома такие суммы", – сказала Delfi одна женщина.

Депутат Миколас Маяускас сказал, что такие законы действуют во многих странах Евросоюза.

"Например, Италия недавно приняла закон, что с этого года наличными можно платить до 1000 евро. Похожее ограничение есть в Испании, Франции, Португалии. Ряд стран применяет такие ограничения. В некоторых они еще жестче", – сказал он.

По словам Маяускаса, такое решение снизит оборот "теневых" средств и отмывание денег.

Экономист Марюс Дубниковас одобряет закон. Кроме того, он считает, что юридические лица вообще не должны пользоваться наличными.

"Есть такие люди, особенно в тех секторах, где распространена "тень". Во-первых, это разное сырье, особенно стройматериалы, там много наличных", – сказал Дубниковас.

"Я не думаю, что этот порядок позволит как-то контролировать расчет между физическими лицами. В темной комнате можно передать и три тысячи и тридцать тысяч", – заметил он.

Оппозиция считает, что этот закон только увеличит прибыль банков, а находящиеся в "тени" люди, там и останутся.

Депутат Валюс Ажуолас считает, что этот закон нанесет вред иностранцам, которые приобретают в Литве имущество, услуги и товары за наличные средства. Они будут вынуждены уйти в "тень".

"Что происходит с переводами иностранцев? Уже сейчас литовские компании жалуются на самоуправство банков, которые замораживают переведенные из-за границы средства или возвращают их назад", – сказал Ажуолас.

"Если есть объективные причины, по которым нельзя заплатить деньги иначе, можно будет внести наличными и больше 3000 евро, но об этом надо в течение 10 дней информировать ГНИ", – сказал Маяускас.

Есть опасения и в связи с осложнением ситуации живущих в районах пенсионеров, которые копят деньги дома. Им придется доказывать происхождение денег. Оппозиция отмечает, что в районах банкоматы людям недоступны.

"Уже сейчас мы знаем, что сельские жители кооперируются, делегируют соседей со своими банковскими картами и пин-кодами, чтобы им привезли деньги", – сказал депутат Айдас Гедвилас.

"Сейчас пенсионеры тоже выходят на пенсию. 10 лет назад этим людям было 55 лет, они пользуются интернетом и банковскими картами", – напомнил Дубниковас.

По его словам, Литву уже признают страной Северной Европы, она понемногу идет к отказу от наличных.

"Это естественно вызывает проблемы. Надо обслуживать банкоматы и т.д. В Швеции и Дании например немало мест отказывается обслуживать людей за наличные, поскольку у компаний там нет возможности обслуживать таких клиентов", – сказал экономист.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 ноября 2022 года.

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