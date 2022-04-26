Министр культуры Литвы просит жителей избегать провокаций на 9 мая и позволить работать службам

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис просит жителей избегать провокаций 9 мая, когда Россия отмечает День Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, и позволить работать службам.

"Я думаю, что это следует оставить нашим службам в первую очередь. Мы отличаемся от других стран тем, что можем цивилизованно принимать решения и обеспечивать выполнение закона", - сказал министр журналистам во вторник после встречи с главой Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюсом Яунишкисом.

"Я ожидал бы зрелой реакции и какой-то общей сознательности, которая не вызвала бы дополнительных проблем, а как раз показала бы, что мы, как цивилизованная страна, решаем проблемы по сути, а не в контексте той или иной даты", - сказал он.

Он сказал, что видел в соцсетях призывы прийти на кладбище, однако призвал жителей сосредоточиться на поддержке Украины для другой долгосрочной работы и "не попасться на крючок, который может появиться 9 мая".

"Доводилось видеть, что люди думают приехать в это место или что-то в этом роде. Никто не запретит ни ходить на кладбище, чтобы почтить память умерших, ни просто наблюдать за процессом. Но было бы хорошо, если бы этим наблюдением все и закончились и мы не попались бы на крючок", - сказал министр культуры.

Он также сообщил, что проинформировал главу ДГБ о более широких возможностях, открываемых Министерством культуры для муниципалитетов в плане принятий решений о сносе советских памятников на кладбищах. Министр подчеркнул, что Литва будет уважать и выполнять свои международные обязательства по защите захоронений, но отделит их от пропагандирующих войну памятников.

Ранее ДГБ предупреждал, что 9 мая, когда Россия отмечает День Победы, в Литве возможны провокации и насильственные инциденты.

По данным разведки, почти не вызывает сомнений, что, как и каждый год, у мемориалов советским военным будут проходить мероприятия. Их ежегодно организовывали в разных городах Литвы российские дипломаты и представители российских соотечественников.

Во время этих мероприятий обычно собирается несколько сотен человек с георгиевскими лентами, которые Сейм запретил демонстрировать из-за войны в Украине.

По данным ДГБ, в преддверии 9 мая также могут быть попытки организовать какие-то акции, так как в некоторых странах Евросоюза уже сейчас проходят демонстрации в поддержку войны России в Украине.

Кроме того, литовские самоуправления в последнее время предприняли шаги по сносу памятников, построенных в советское время в память о солдатах Красной Армии, которые погибли во время Второй мировой войны.

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