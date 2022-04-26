В Литве выросло число ДТП из-за безответственного поведения водителей

За год на треть выросло число ДТП из-за безответственного поведения водителей. Специалисты предупреждают, что есть и другие проблемы – некачественное работы мастеров автосервисов, "эпидемия" подержанной резины.

Дискуссии о безопасности движения возобновились после трагического ДТП в Вильнюсе, в котором погибли четыре человека. Пока причины ДТП не установлены, специалисты не говорят о конкретном случае, однако они согласились поделиться мыслями о безопасности на дорогах Литвы в целом.

Глава Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис сказал, что причиной ДТП могут быть разные обстоятельства, включая погодные условия.

"Всегда большую роль играет техническое состояние машины, а так же, как автомобиль участвует в движении: как им управляют, как он может затормозить", – сказал Грашис в интервью на Žinių radijas.

И все же, по его словам, главный элемент безопасности движения - человеческий фактор.

"Человек, владелец автомобиля, должен подумать о резине. Он должен следить за тем, на какой скорости он едет, скорость должна быть не максимально допустимой, а адекватной ситуации. Человек должен учитывать погодные условия и другие обстоятельства", – заметил Грашис.

Он признал, что есть проблемы с людьми, которые превышают скорость.

"В течение некоторого времени тактика полиции меняется, чтобы зафиксировали нарушение, не всегда нужен полицейский. Мы применяем разные способы, водители получают штраф за нарушение, даже, если их не останавливает патруль", – заметил Грашис.

Он не считает, что все проблемы можно решить техническими средствами.

"Должна меняться сознательность водителей, они должны соблюдать правила, даже если не видят перед собой полицейских. Мобильный радар может появиться на любой улице города, поэтому нарушение может быть зафиксировано", – продолжил Грашис.

Он не сваливал вину на состояние дорог.

"Мы все хотели бы, чтобы наши дороги были идеально ровными, (…) насколько я понимаю, процесс идет, (…) но водитель, управляя автомобилем, должен понимать, в каких условиях он едет. Если на дороге есть колеи, он должен выбрать безопасную скорость, чтобы автомобиль оставался стабильным", – заметил Грашис.

По его словам, ряд поправок к законам, которые позволят обезопасить ситуацию на дороге, сейчас рассматривает парламент.

"Например, запрет на занятие посторонними делами за рулем. Сейчас заниматься этим не рекомендуется. За некоторые нарушения предлагают отбирать транспортное средств – за самые опасные нарушения", – пояснил Грашис.

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