ДТП произошло на съезде с ул. Укмергес на Западную объездную дорогу. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Похоже, что мужчина (1988 г.р.) упал с мотоцикла и ударился об столб. Мотоцикл оказался в нескольких десятках метров от тела погибшего.
Предполагается, что мотоциклист выехал на песчаную обочину, не справился с управлением, это и стало причиной трагедии.
По предварительным данным, тело несчастного сильно изувечено.
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