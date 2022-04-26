Главком ВС: у Литвы еще есть оружие, которое можно передать Украине

У Литвы еще есть оружие, которое она могла бы передать Украине, переживающей российскую агрессию, заявил командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками о том, какие линии снабжения могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно", — заявил во вторник журналистам в Клайпеде генерал-лейтенант.

По словам главкома ВС, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.

Однако он также подчеркнул, что поддержка Литвы включает в себя не только поставку вооружений, но и обучение.

"Мы готовы и дальше оказывать столь необходимую поддержку украинской армии посредством обучения", — сказал Рупшис.

До сих пор Вильнюс передал Киеву ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5–10 раз выше.

Литва также обучила украинских военных обращению с американским противотанковым вооружением.

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