Жители Шальчининкского района пытались украсть фрагмент физического барьера на границе с Беларусью

Пограничники Шальчининкского района задержали двоих местных жителей, которые пытались украсть фрагмент физического барьера на границе с Беларусью. Мужчин, которые удалялись с "добычей" зафиксировали видеокамеры.

Инцидент был зафиксирован в воскресенье вечером у деревни Юргёнис. Система видеонаблюдения зафиксировала объекты у самой границы с Беларусью. В этом месте проводятся работы по установке физического барьера, а соседняя территория входит в защитную зону. Заходить в эту зону без специального разрешения пограничников нельзя.

Пограничники на мониторах идентифицировали двоих мужчин. Они взяли лежавший на земле металлический сегмент забора и пытались унести его. Однако мужчинам не удавалось удобно взять его в руки – несколько раз падали с ним, вскоре нарушителей задержали пограничники.

Выяснилось, что задержанные - 21 и 34-летний жители Шальчининкского района. Они признались, что хотели забрать сегмент забора для своих нужд. Кроме того, стало известно, что у мужчин не было разрешения на пребывание в этой зоне.

34-летнему было сделано предупреждение, поскольку он нарушил правила в первый раз, а 21-летнему за повторное нарушение был назначен штраф в размере 170 евро.

Обоих задержанных пограничники передали в руки полиции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!