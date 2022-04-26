В Каунасе с кладбища в Верхних Шанчай убрали монумент советским воинам

В Каунасе с кладбища в Верхних Шанчай 26 апреля убрали монумент советским воинам.

Пресс-секретарь Каунасского муниципалитета Раса Маркаускайте сказала, что скульптура "Воина" временно доставлена на территорию компании Kauno švarа.

"Мы считаем, что в будущем ее можно будет увидеть в Грутском парке. Если владельцы парка попросят муниципалитет передать им скульптуру, такое предложение будет рассмотрено", – сказала Маркаускайте.

Уже сообщалось о том, что памятники советским воинам убрали в Мариямполе и Кедайняйском районе.

После того как Россия начала войну в Украине, министр культуры Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, который развязал руки муниципалитетов - они могут решать вопрос советского наследия на кладбищах самостоятельно.

Aukštųjų Šančių karių kapinės (Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus nuotr. )

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