Президент Литвы: Запад не должен поддаваться запугиваниям России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Запад не должен позволять России запугивать себя.

Об этом он заявил после того, как Москва предупредила, что Третья мировая война вполне возможна.

По словам лидера страны, Россия пытается удержать Запад от оказания военной поддержки Украине, которая переживает российское вторжение.

"Мы действительно не должны позволять, чтобы нас запугивали подобной риторикой, которая уже становится обычной. Причины уже не ищут, просто используется любая подходящая и неподходящая возможность, чтобы попытаться помешать странам Запада помогать Украине", — заявил во вторник журналистам в Клайпеде президент.

Когда во вторник союзники собрались в Германии, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, Москва предупредила об угрозе Третьей мировой войны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что "опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать".

Он также предупредил Запад, чтобы он не недооценивал повышенный риск ядерного конфликта из-за Украины, и сказал, что НАТО "по существу" участвует в войне с Россией, снабжая Киев оружием.

По словам президента Литвы, Запад не должен "пускаться в игру, которую Россия хочет навязать нам". По его словам, необходимо продолжать давление на Кремль.

"После таких заявлений нам необходимо еще больше усилить нашу поддержку Украины, очень четко отреагировав на то, что мы думаем о таком запугивании со стороны России", — сказал он.

Говоря о пяти пакетах санкций, введенных в отношении России со стороны Европейского Союза (ЕС), Науседа подчеркнул, что постепенные ограничения "были пустой тратой времени".

"Поведение России с тех пор не изменилось или изменилось совсем немного. Поэтому Литва всегда последовательно выступала за максимально строгие санкции. Я надеюсь, что шестой пакет, который готовится, станет еще одним шагом — серьезным и значительным шагом на пути ужесточения санкций", — сказал Науседа.

Ряд стран НАТО, несмотря на протесты Москвы, заявили, что будет поставлять Киеву различное тяжелое вооружение и технику.

Во время состоявшегося в минувшие выходные визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились с Владимиром Зеленским и пообещали новую помощь Украине на сумму в 700 млн долларов.

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