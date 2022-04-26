В Литве зарегистрировано более 48 тысяч военных беженцев из Украины

В Литве зарегистрировано 48,8 тыс. военных беженцев из Украины, 19,6 тыс. из них - несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

За минувшие сутки в регистрационных центрах или подразделениях Департамента миграции прибытие декларировали 520 человек, из них 154 несовершеннолетних, 40 детей - младше шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 350 человек, в последнее время он остается стабильным.

Около трети всех прибывающих украинцев, т. е. 16,1 тыс., зарегистрированы в Вильнюсском регистрационном центре, 7 тысяч - в Каунасском, в Клайпедском и Алитусском центрах зарегистрировано 5,5 и 4,8 тыс. человек соответственно.

5,3 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет, 14,6 тыс. - в возрасте от 6 до 18 лет. Еще 2,2 тыс. - люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих - женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией два месяца назад войны в Украине эту страну покинуло более 5 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,7 млн человек.

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