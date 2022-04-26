В Кедайняйском районе убрали два памятника советским воинам

В Кедайняйском районе 25 апреля убрали два памятника советским воинам - в Шете и на ул. Кляву, в Кедайняй.

"В обоих случаях Департамент культурного наследия ответил, что эти памятники не обладают ценными качествами, они не охраняются, поэтому их убирают", – сказал глава администрации муниципалитета Кедайняйского района Арунас Кацявичюс.

По его словам, скульптуры останутся на територии староства, пока не решится их дальнейшая судьба.

В ответах ДКН сказано, что скульптуры воинов не являются ценностью места захоронения воинов, поэтому муниципалитеты могут решать их вопрос самостоятельно.

На прошлой неделе был демонтирован памятник павшим советским воинам в Мариямполе.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис на прошлой неделе подписал приказ, согласно которому муниципалитеты могут принимать самостоятельные решения по вопросу советского наследия на кладбищах.

ДКН подчеркнул, что главным объектом охраны является само место захоронения военных. Охранять, присматривать за воинскими захоронениями, обустраивать их Литва обязалась, подписав и ратифицировав в 2000 году Женевскую конвенцию, однако, что на этих захоронениях может охраняться, а чего там не должно быть, государство решает само.

Памятники советским воинам в Литве стали убирать после того как Россия напала на Украину.

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