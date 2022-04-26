Министр финансов предложила американскому бизнесу из РФ и Беларуси перебраться в Литву

Находящаяся с визитом в США министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте предложила инвесторам этой страны перенести свой бизнес из России и Беларуси, ведущих войну с Украиной, в Литву.

Продолжающая визит в Вашингтоне министр встретилась с членами Американо-литовского совета по бизнесу и с руководством Экспортно-импортного банка США, обсудила с ними необходимость расширения экономического сотрудничества между странами и развитие инвестиций, сообщили в Минфине.

"Учитывая войну России в Украине и другие геополитические вызовы, крайне важно и дальше углублять литовско-американские экономические связи, привлекать инвестиции и, таким образом, помогать нашему бизнесу переориентироваться, перестроить цепочки поставок и переходить к гораздо более стабильным и надежным западным партнерам и рынкам", — отметила Скайсте в пресс-релизе.

По данным министерства, инвестиции могут быть направлены в стратегически важные отрасли — от энергетики до областей с высокой добавленной стоимостью, таких как биотехнологии или информационные технологии.

Соединенные Штаты являются шестым по величине торговым партнером Литвы с товарооборотом более 3 млрд. евро в год.

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