Бывшего психолога Центра регистрации беженцев подозревают в сексуальном насилии

Работавшего психологом Медининкского центра регистрации иностранцев подозревают в сексуальном насилии над нелегальными мигрантами.

В опубликованном во вторник отчете руководителя Центра по борьбе с торговлей людьми (ЦБТЛ) Кристины Мишинене говорится, что Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа начал расследование возможного длительного сексуального насилия над группой иностранцев, размещенных в одном из центров регистрации иностранцев.

"Мы подтверждаем, что такое расследование проводится, чтобы не навредить следствию, более подробная информация не предоставляется", — сообщила BNS Юлия Самороковская, представитель по связям с общественностью полиции Вильнюсского округа.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) по связям с общественностью Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что мужчина был уволен в апреле.

"Его уволили в тот же день, когда выяснились обстоятельства, он не был должностным лицом, а сотрудником, который проработал всего две недели по трудовому соглашению", - сказал Мишутис.

По словам Мишутиса, психолог две недели проработал в Медининкском центре, до увольнения был сотрудником СОГГЛ, пришел на работу из Красного Креста.

Согласно отчету Мишинене, потерпевшие утверждают, что насилие имело место как в их жилом помещении, так и в консультационной комнате.

В прошлом году в Литву нелегально из Беларуси попали почти 4200 мигрантов.

Западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

Мигрантов, прибывших в Литву, сначала срочно размещали в разных частях Литвы, а затем переводили в пять существующих центров регистрации иностранцев. Там все еще живут 2797 мигрантов.

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