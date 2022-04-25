26 апреля в ходе специального эфира Delfi мы проводим круглый стол, чтобы обсудить общественные настроения в Литве и Беларуси относительно Островецкой АЭС, как по-новому общество воспринимает угрозы от атомной энергетики в связи с войной России против Украины, и почему на предыдущих этапах Вильнюсу не удалось заручиться поддержкой МАГАТЭ и Брюсселя и добиться остановки строительства Островецкой АЭС.
Начало трансляции в 13:00
Участники дискуссии:
Витис Юрконис – преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, глава литовского офиса Freedom House;
Вадим Можейко – аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS);
Ирина Сухий – член совета ОО Экодом, активистка Беларуской антиядерной кампании;
Сергей Паскевич – заместитель директора Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины.
Павел Слюнькин – ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR), экс-дипломат посольства Беларуси в Вильнюсе;
Модерирует Дмитрий Семенов.
Организатор: Белорусский институт стратегических исследований (BISS) и Институт истории Литвы
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