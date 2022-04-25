Спецэфир Delfi. От Чернобыля до Островца: восприятие и угрозы атомной энергетики в регионе

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Užgrobta Černobylio elektrinė Foto: Itar-Tass / Scanpix

36 лет прошло с аварии на Чернобыльской АЭС, когда построенная по российским технологиям атомная станция стала угрозой для жизней миллионов украинцев, беларусов и других европейцев. Сегодняшняя агрессия России против Украины вновь ставит регион перед угрозой инцидентов как в Чернобыле, так и на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Всё это еще больше актуализирует опасения литовцев перед Островецкой АЭС, расположенной всего в 40 километрах от Вильнюса.