Глава Orlen Обайтек: модернизированный мажейский НПЗ повысит безопасность региона

Модернизация нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Orlen Lietuva за 640 млн евро позволит повысить безопасность всего региона, говорит глава польского нефтеконцерна Orlen Даниэль Обайтек.

"Это решение позволит нам повысить безопасность в регионе, потому что НПЗ является гарантией безопасности как поставок топлива, так и энергетической безопасности в будущем не только для Литвы или Польши, но и для всего региона, потому что продукция из Мажейкяй поставляется в Эстонию, Латвию, а также доходят до Украины", - сказал Обайтек на пресс-конференции в понедельник после встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните.

В этом году предприятие Orlen Lietuva запускает крупнейший инвестиционный проект с 2006 года, когда завод был приобретен Orlen. В конце октября прошлого года оно подписало договор с британской компанией Petrofac о модернизации оборудования глубокой переработки нефти на сумму 641 млн евро.

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