При этом очереди для грузовиков на белорусской стороне за выходные увеличились.
По данным Дирекции пунктов погранконтроля Литвы, в понедельник утром в Мeдининкай въезд в Беларусь ожидали 42 грузовика, в Шальчининкай (Бенякони) - 15, а в Лаворишкес (Котловка) и Райгардасе (Привалка) очередей не было.
В Кибартай (Чернышевское на российской стороне) на въезде в Калининградскую область России было ожидали 45 грузовиков.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, более 180 грузовиков ожидали на пункте пропуска «Котловка», более 40 — в Каменном Логе и более 30 — в Беняконях. В пунктах Видзы (Тверячюс с литовской стороны) и Привалка очередей не было.
Также нет очередей грузовиков, едущих из Беларуси в Латвию и Польшу.
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