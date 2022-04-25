На границе Литвы с Беларусью очередей грузовиков почти не осталось

Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе за выходные вновь значительно сократились, а утром в понедельник заметной очередь была только на КПП Мeдининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), где проверки ждали менее 50 автомобилей.

При этом очереди для грузовиков на белорусской стороне за выходные увеличились.

По данным Дирекции пунктов погранконтроля Литвы, в понедельник утром в Мeдининкай въезд в Беларусь ожидали 42 грузовика, в Шальчининкай (Бенякони) - 15, а в Лаворишкес (Котловка) и Райгардасе (Привалка) очередей не было.

В Кибартай (Чернышевское на российской стороне) на въезде в Калининградскую область России было ожидали 45 грузовиков.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, более 180 грузовиков ожидали на пункте пропуска «Котловка», более 40 — в Каменном Логе и более 30 — в Беняконях. В пунктах Видзы (Тверячюс с литовской стороны) и Привалка очередей не было.

Также нет очередей грузовиков, едущих из Беларуси в Латвию и Польшу.

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