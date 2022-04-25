В четверг вечером на пароме были необычные пассажиры

В четверг вечером Виргиния, переправлявшаяся на пароме из Клайпеды в Смильтине, была удивлена увиденной картиной – на паром пришли неожиданные пассажиры: утка и селезень. Оказалось, что эти утки не в первый раз пользуются паромом.

"Паромщики говорят, что пара уток ежедневно переправляется в Смильтине на последнем пароме, чтобы не лететь туда. Утки ночуют в Смильтине", – комментировала видео Виргиния Геджювене.

Сама женщина живет в Ниде. После концерта в Клайпеде она хотела вернуться домой, тогда и увидела необычных пассажиров.

"Я живу в Ниде. 21 апреля, вечером, после концерта в Клайпедском концертном зале я спешила на паром к 21.00 ч., потому что последний автобус в Ниду уходит в 21.15 ч. До отхода парома оставалось несколько минут, но тут я заметила, как передо мной на паром поднимаются необычные пассажиры. Я люблю снимать и фотографировать природу, поэтому зафиксировала путешествие парочки. Утки чувствовали себя уверенно, один из паромщиков угостил их едой. Паромщик рассказал, что эти утки часто переправляются в Смильтине на последнем пароме", – рассказала женщинаji.

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