Соцдемы призывают правящих отсрочить выбор поставщика электроэнергии

Оппозиционные Социал-демократы Литвы призывают правительство в среду обсудить на заседании их предложение в связи с отсрочкой выбора независимого поставщика электроэнергии жителями.

По данным соцдемов, около 1 млн. жителей до сих пор не выбрали поставщика, а часть их должна сделать это до конца июня 2022 года.

Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте обратила внимание на то, что люди, заключившие договор на длительный срок при таких высоких ценах, могут пострадать.

"Кризис энергоресурсов продолжается, поэтому цены на них огромные. В предложениях поставщиков цены в 1,5-2 раза выше, чем жители платят сейчас. Что это значит? Значит, что человек, который заключил договор на 1-2 года – будет очень дорого платить за электричество. Поэтому в кризис было бы разумно отложить выбор поставщика. Не злить и не пугать людей тем, что их ждет, если они не выберут поставщика. Правительство в среду может принять решение и отсрочить срок подписания договоров. Один раз это уже было сделано", – сказала Блинкявичюте.

Она подчеркнула, что до сих пор никто не говорит ни о пересмотре договоров, которые предлагают жителям, ни о контроле над независимыми поставщиками услуги.

Депутат Гинтаутас Палуцкас считает, что правительство должно контролировать процесс, "обеспечить справедливые цены для потребителей сложно".

"Человека, который платит 16 центов за кВт заставляют выбирать план с ценой 30 центов. Какое моральное право у них на это есть? Какая логика лежит в основе таких действий? Какая цель? Помочь кому-то заработать? Ты не можешь заставить человека идти на более плохие условия, тем более, что формально никто не заставляет идти путем либерализации рынка электроэнергии", – сказал Палуцкас.

По его словам, правительство "хочет заставить" людей это сделать.

"А люди не хотят выбирать. Понятно, почему они должны будут платить дороже. Поэтому мы предлагаем отложить выбор поставщика на какое-то время, пока цены не стабилизируются. Нельзя людей загонять в экономическую и энергетическую нищету. Это петля на шее. Каковы аргументы отказа от отсрочки? Их просто-напросто нет, но сообщается, что правительство предусмотрело деньги на какую-то компенсацию. Но механизм компенсации еще не разработан. Так люди будут обмануты", – убежден социал-демократ.

Уже сообщалось, что соцдемы зарегистрировали проект поправок к закону об электроэнергетике, цель которого - отсрочка подписания договоров с независимыми поставщиками до 1 января 2023 г (сейчас до 1 июля 2022 г) - для тех, кто использует больше 1000 кВт в год, и до 1 июля 2023 г. - для тех, кто использует меньше 1000 кВт в год (сейчас до 1 января 2023 г.)

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