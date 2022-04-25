Находящихся в Литве украинских беженцев призывают регистрировать детей в школы

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене призывает украинцев, находящихся в Литве, регистрировать детей в школы. Письмо на украинском и литовском языке украинцам передано через систему помощи "Сильны вместе".

"Литовскому государству и нашим людям важно, чтобы вы чувствовали себя в нашей стране как можно лучше, чтобы были окружены заботой и теплом. Многие из вас приехали в Литву с детьми. Детям важно общаться со сверстниками и, укрепившись эмоционально, включиться в процесс обучения. Больше 7000 детей из Украины уже посещают школы в Литве. Мы этому очень рады, но еще больше детей до сих пор не пришли в школы. Некоторые дети учатся удаленно, но нам не хочется, чтобы кто-то из детей в этот период не учился вообще и не общался со сверстниками.

Поэтому я Вас очень прошу – предоставьте детям возможность учиться, после уроков заниматься спортом, музыкой, конструированием роботов, зарегистрируйте их в школы. Зарегистрируйте детей в школы и в том случае, если они удаленно учатся в Украине", - сказано в письме министра.

Всю информацию об обучении украинцев в Литве можно найти на сайте министерства науки, образования и спорта https://bit.ly/3rDp9V1.

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