Жуткое ДТП в Вильнюсе: погибли три человека, у оставшейся в живых девушки констатировали смерть мозга

24 апреля в Вильнюсе, на ул. О.Милашюса произошло трагическое ДТП - скончались трое из 4 людей, находившихся в автомобиле BMW. Выжила только одна девушка (2001 г.р.), однако ее состояние очень тяжелое, она находится в коме.

Врачи информировали полицию, что у девушки наступила смерть мозга.

В автомобиле ехали двое молодых людей (2003 и 2002 г.р.) и две сестры (2003 и 2001 г.р.). Предполагается, что они праздновали день рождения одной из девушек.

Был ли водитель (2003 г.р.) трезвым, пока неясно. Эксперты исследуют анализы крови покойного.

BMW 320TD, ехавший по ул. О.Милашяус в сторону Жирмунай, перед Валакампяйским мостом резко пересек разделительную полосу, выломал забор, установленный для пешеходов, и выехал на встречную полосу (шел дождь, а по данным полиции, резина на BMW была изношенная). BMW несильно зацепил автомобиль Audi и столкнулся с Toyota Avensis (водителю этого авто назначено амбулаторное лечение).

Кстати, BMW недавно продавали – в интернете есть объявление, в котором сказано, что машину продают срочно. В объявлении указано, что техосмотр действует до 27 марта 2024 года.

Странно, что машина, которая меньше месяца назад прошла техосмотр, могла быть с указанными в объявлении дефектами (разве что они появились после того, как она прошла техосмотр): "сломана пружина подвески, надо менять передние колодки, нет стекол на обоих поворотных огнях".

В объявлении есть фотография машины и приписка - "на самом деле выглядит немного ужаснее (фотографии старые)". Цена 1150 евро.

Кстати, несколько лет назад на том же месте произошло другое жуткое ДТП: Peugeot, которым управляла 19-летняя водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW. Девушка погибла.

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