В одном из литовских батальонов заболели 200 военных

ELTA ru.DELFI.lt

Lietuvos kariuomenė (I. Budzeikaitės nuotr.)

24 апреля заболели военные драгунского батальона им. Великого князя Бутигейдиса пехотной бригады им. Великого гетмана Литвы Яна Кароля Ходкевича ЛА. После обеда у военных появились симптомы недомогания – рвота и понос. Подозревают кишечную инфекцию.

Медработники немедленно оценили состояние военных и оказали им необходимую помощь. На данный момент заболели 200 военных, один госпитализирован в инфекционное отделение Клайпедской больницы моряков из-за тяжелого состояния. Врачи постоянно наблюдают и оценивают состояния заболевших. На данный момент расследуют обстоятельства происшествия, делают все возможное для защиты здоровья военных. Ведутся проверки в столовой, проверяют работников, продукты, проводят микробиологические исследования, чтобы выяснить причину возникновения инфекции. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!