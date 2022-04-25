Открыт для посетителей внутренний двор президентского дворца

BNS ru.DELFI.lt

С 23 апреля внутренний двор президентского дворца в Вильнюсе и исторический парк будут открыты для посетителей.

Все желающие смогут посетить его в рабочие дни с 18 до 21 ч., а в выходные с 11 до 22 ч. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!