Все желающие смогут посетить его в рабочие дни с 18 до 21 ч., а в выходные с 11 до 22 ч.
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С 23 апреля внутренний двор президентского дворца в Вильнюсе и исторический парк будут открыты для посетителей.
Все желающие смогут посетить его в рабочие дни с 18 до 21 ч., а в выходные с 11 до 22 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!