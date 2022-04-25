В Вильнюсе выступит украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona

Alyona Alyona – известная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница ненадолго оставит волонтерскую деятельность на родине и 4 мая проведет концерт в Вильнюсском клубе Line Up.

Alyona Alyona начала свою музыкальную карьеру в 2019 г. Ее дебютный видеоклип - "Рибки" - стал хитом в Украине, после которого молодая воспитательница из небольшого городка под Киевом стала настоящей сенсацией в мире музыки.

Когда началась война, Alyona Alyona вернулась домой и стала рассказывать о ней своей аудитории в социальных сетях. Но потом она поняла, что мало делиться информацией, надо самой что-то делать. Так она стала работать волонтером, оказывать медицинскую помощь нуждающимся. Однако 4 мая она намерена приехать в Вильнюс и дать концерт.

Alyona Alyona в 2019 г. на музыкальном фестивале Reeperbah Festival получила награду как восходящая звезда в мире музыки, в 2021 на Music Moves Europe Talent Awards получила титул Public Choice Award.

В новом альбоме Alyona Alyona 16 произведений, большая их часть записана с лучшими исполнителями всего мира – рэпер Dax из Канады, Yoss Bones из Мексики, Sexton из Австралии, ECKO из Аргентины, Noga Erez (Израиль), украинский исполнитель МОНАТИК и др.

4 мая во время концерта будут собирать и помощь для Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!