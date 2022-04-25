Русский драмтеатр в Вильнюсе проводит фестиваль "Мы – Украина’22"

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) планирует фестиваль «Мы - Украина'22», посвященный украинской драматургии.

По информации театра, фестиваль, который состоится в июне этого года, предложит зрителям познакомиться с классической и современной украинской драматургией, театром и актуальными художественными явлениями.

По словам главного режиссера РДТЛ Владимира Гурфинкеля, в глазах каждого театрального деятеля внимание и поддержка Украины стали очень важными для ее народа, поэтому в этом году было принято решение посвятить ежегодный фестиваль украинскому творчеству.

«Мы инициируем проект «Мы - Украина'22», потому что хотим услышать сердце Украины и собственными художественными средствами раскрыть эти чувства литовскому зрителю», - сказано в сообщении Гурфинкеля.

К 17 мая театральная комиссия отберет пять наиболее интересных идей для возможных постановочных эскизов. Публичная презентация пяти эскизов, подготовленных за месяц, перед комиссией и зрителями состоится 28-29 июня. Из них будет выбран победитель фестиваля, который станет новой постановкой в репертуаре РДТЛ.

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