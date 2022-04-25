Весны еще придется подождать: всю неделю будет прохладно, по ночам возможны заморозки

В понедельник днем погоду в Литве обусловит циклон. Небо заволокут облака, солнце будет редким гостем. Местами будут идти небольшие дожди. В Литву с северо-запада придет холодная масса воздуха, поэтому в понедельник будет всего 9-14 градусов тепла.

Во вторник ночью облака рассеются нескоро, больше прояснений будет на севере и на западе страны. Местами пройдет небольшой и кратковременный дождь. Будет 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0-2 градуса.

Во вторник днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие, кратковременные дожди. Будет дуть холодный северо-западный ветер. После обеда будет 10-15 градусов тепла.

В ночь на среду облака рассеются, небо будет ясным, вероятность осадков уменьшится до минимума. Небо прояснится, утром будет всего 1-4 градуса тепла, на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0-3 градусов.

В среду днем облачность увеличится, местами, в основном на востоке Литвы, пройдут небольшие дожди. Усилится северо-западный, северный ветер, поэтому температура поднимется только до 8-13 градусов тепла.

В четверг усилится зона высокого давления, поэтому ночью станет ясно, днем ожидается небольшая облачность. Вероятность осадков будет невелика. Ночью во многих районах ожидаются заморозки до 0-5, на поверхности почвы до 7 градусов, только местами сохранится 1-3 градуса тепла, днем будет всего 8-13 градусов.

В пятницу ожидается облачная погода, поэтому ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью снова ожидаются заморозки, днем будет немного теплее, чем в четверг.

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