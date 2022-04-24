ДТП в Вильнюсе: BMW выехал на встречную полосу, погибли три человека

В воскресенье после обеда в Вильнюсе, на ул. О.Милашяус, столкнулись два автомобиля. Пострадавшим потребовалась помощь врачей. Сообщалось, что есть зажатые люди. Вскоре стало известно, что в ДТП сразу же погибли два человека, третьего пытались привести в чувство, однако были сомнения в том, что он выживет.

Очевидцы сообщили, что после ДТП проезд по Валакампяйскому мосту стал невозможен. Одну полосу полиция закрыла от ул. Карейвю.

По предварительным данным, в 13.57 ч. столкнулись два автомобиля, однако потом уточнили, что в ДТП участвовали три автомобиля. В основном из них после столкновения были зажаты люди.

Позже сообщили, что не удалось спасти жизнь и третьего пострадавшего.

По данным полиции, виновником ДТП стал водитель BMW. Водитель (личность устанавливается) BMW выехал на встречную полосу и зацепил ехавшие ему навстречу автомобили. В ДТП погиб водитель BMW и два пассажира.

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