Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла

Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении православного патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине, сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом 24 апреля сообщил портал 15min.

"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", – сказал министр.

Он указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины.

"Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (...)", – сказал он.

Напомним, что Литовская православная церковь - одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!