Россияне и белорусы просятся в Литву: приезжают на велосипедах, рвут документы

С просьбой об убежище в Литве обратились 36 россиян и 59 белорусов. Заместитель главы СОГГ Антанас Монтвидас сказал журналистам LNK, что часть этих людей приехала в Лиытву нелегально.

Россияне и белорусы говорят, что хотят избежать службы в армии или политического преследования, россияне не хотят, чтобы их отправили воевать в Украину.

Монтвидас сказал LNK, что поток россиян - просителей убежища появился с началом войны в Украине. В этом году с просьбой об убежище обратились 36 россиян. Через КПП пришли 23 из них, 7 приехали на поезде из Калининградской области.

"У нас был случай, когда гражданка России приехала в Райгардас на велосипеде. В Кене пассажир калининградского поезда, гражданин России, порвал свои документы, чтобы его не вернули в Беларусь. Потом эти люди подали заявления с просьбой предоставить им убежище", – сказал представитель СОГГ.

Он согласился с тем, что рвать документы - плохое решение, но акцентировал, что каждый человек принимает решение самостоятельно.

"Был случай, когда человек переплыл Неман, другой прилетел на параплане и подал заявление с просьбой предоставить ему убежище", – сказал Монтвидас.

Однако, по его словам поток россиян не вырос значительно. Например, в 2020 г. убежище в Литве попросили 65, а в 2021 г. – 100 россиян.

Россияне и белорусы чаще всего указывают как мотив - политическое преследование, другие сообщают о нарушении их прав или нежелании идти воевать в Украину.

По словам Монтвидаса, после августа 2020 г. в Литве увеличился поток беженцев из Беларуси: в тот год поступило 40 заявок, в 2021 г. – 109, а в этом уже 59.

Просителей убежища помещают в специальные помещения на заставах, их личные данные проверяют по базе данных стран Шенгена, у них берут отпечатки пальцев и передают системе Eurodac.

Позже СОГГ передают информацию Департаменту миграции, который решает вопрос предоставления убежища или временной защиты.

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