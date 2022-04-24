Помогающая украинцам женщина: были ситуации, когда из гостиниц выставили беременную и женщину с младенцем

Директор детского сада Bebenčiukų namučiai Александра Леонтьева-Фрейнд организует помощь украинцам - она заботится и о психологическом, и о физическом состоянии беженцев. По словам женщины, она действует, как скорая помощь.

Женщина оказывает помощь в центре беженцев, но параллельно старается поддерживать связь с семьями, кроме того, ищет тех, кто может помочь хотя бы своим временем.

"Я стараюсь разместить семьи, поддерживать с ними контакт, искать людей, которые могут помочь в этом. Один человек может организовать большую сеть, если кто-то нуждается в помощи, мы ее оказываем", – сказала Леонтьева-Фрейнд.

С беженцами ее свела судьба. Одну семью она привезла в центр из аэропорта, поскольку видела, что люди в растерянности.

Foto: Asmeninins albumas

"Я сказала, что провожу их. И когда я первый раз приехала в центр, поняла, какой там хаос творится, поняла, сколько надо волонтеров, сколько организационных вопросов надо решить. Я почувствовала себя "в своих санях", поняла, что могу помочь", – сказала собеседница.

По ее словам, самая большая проблема - не только место жительства для беженцев – когда люди получают жилье сталкиваются с проблемами новоселов в неизвестном окружении. Кроме того, люди нуждаются в психологической помощи.

"Я включила в это дело много украинских психологов, чтобы они поддерживали друг друга. Стараюсь вовлечь украинцев в рынок труда, чтобы они ходили на собеседования, чтобы чувствовали себя нормальными гражданами", – сказала Леонтьева-Фрейнд.

Foto: Asmeninins albumas

Она активно работает с беременными женщинами и с женщинами, которые недавно родили.

"Я составляю таблицы потребностей в вещах, делюсь ими с 30 000 людей, чтобы можно было пополнить социальное жилье, чтобы люди в него могли прийти и жить. Фейсбук хорошо работает, сайт herojams.lt. Мы сотрудничаем с организацией MIS love, которая помогает вещами и одеждой мама с детьми", – рассказала собеседница.

По ее словам, бывают неприятные ситуации, но она всегда ищет способ решения проблем.

"Была внеочередная ситуация, когда гостиница выставила беременную женщину и мать с новорожденным средь бела дня... Мы получили пустое социальное жилье и с обеда до 21 ч. уже кое-что привезли туда из мебели и техники, люди принесли еду. Там нужна была реактивная скорость, помощь людям из Мариуполя – этим все сказано. Пытаешься помочь младенцу и этим мама и сам уже в растерянности, не знаешь, что делать. Такие ситуации выбивают из колеи", – сказала Леонтьева-Фрейнд.

Foto: Asmeninins albumas

По ее словам, люди, которые хотят помочь, должны осмотреться и понять, что им самим важно в быту. Если на кухне нет бытовой техники, то электрочайник необходим, а также другие приборы для приготовления еды.

"Конечно, со временем у людей появляется больше потребностей, например, лаптоп для работы или учебы. Думаю, каждый литовец должен ответить себе на вопрос, может он жить без этой вещи или нет", – сказала она, советуя, как понять, нужна человеку вещь или нет.

В Литве много благотворительных организаций, но не всегда люди жертвуют необходимые вещи, тут часто помогают социальные сети.

Женщина сказала, что сложно сказать, в чем люди нуждаются, у всех потребности разные.

По сути в списке необходимых вещей – туалетная бумага, гигиенические принадлежности, фены, электрочайники.

В Вильнюсе необходимые вещи можно жертвовать через MIS love, Caritаs во Дворце польской культуры, а если нет возможности привезти вещи - то узнать о потребностях на платформе herojams.lt и передать вещь конкретному человеку.

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