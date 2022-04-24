Литовский турсектор разочарован: иностранцы отзывают поездки

Война в Украине по-прежнему напоминает о себе литовскому туризму. Иностранцы, которые опасаются за свою безопасность, отзывают поездки в нашу страну. Власти обещают этому сектору свою помощь, сообщает LNK.

"Наши коллеги из Западной Европы плохо учили географию – я так могу сказать – они думают, что у нас практически падают бомбы", – сказала экскурсовод Скайдра Кулакаускене.

По ее словам, иностранцы боятся войны, поэтому массово отзывают поездки.

"Я говорила с друзьями экскурсоводами, которые работают с американцами, с туроператорами, которые организуют поездки. Отзывают 99,9% туров", – сказала женщина.

Президент Литовской туристической палаты Жидре Гавелене убеждена, что надо нести информацию о том, что Литва - безопасная страна.

Политики с этим согласны, но говорят, что на коммуникацию надо много денег.

"Мы, наверное, деньгами не можем конкурировать. Думаю, будет лучше результат, если для этого объединятся три страны Балтии", – сказал депутат Андрюс Купчинскас.

По данным LNK, из бюджета турсектору выделят 4 млн. евро помощи, на которую смогут претендовать гостиницы, в которых в 2021 г. оборот снизился хотя бы на 40% и туроператоры, у которых оборот уменьшился на треть, сказал вице-министр экономики Винцас Юргутис.

Планы по оживлению туристического бизнеса в Литве есть и у парламентского Комитета экономики: турагентствам обещают по 3 евро за каждого туриста.

"Максимальная сумма, которую может получить агентство - около 30 000 евро. А пострадавшие из-за того, что туристы не приехали, могут получить субсидии в размере 50 000 евро", – сказал Купчинскас.

Экскурсовод Кулакаускене заметила, что политиков интересуют гостиницы, а рядовые экскурсоводы навряд ли получат помощь. Ее мнение разделила и Гавелене.

Власти обещают не обделить вниманием всех представителей турбизнеса.

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