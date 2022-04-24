ESO объясняет жителям: выбирая поставщика электроэнергии, не надо менять счетчик

Многие жители Литвы, которые выбирают независимого поставщика электроэнергии, задаются рядом вопросов. Эти вопросы связаны не только с ценами – люди интересуются, надо ли менять всю электроинсталляцию, что делать жителям многоквартирных домов - подписывать личный договор с отдельной компанией или все должны выбирать одного поставщика? На эти вопросы ответил Паулюс Калмантас, представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO).

"Никакую инфраструктуру жителям менять не надо. Неважно, какого поставщика выберут жители, электричество будет поступать по тем же проводам и линиям. О сети заботится распределитель электроэнергии. Электроэнергия – отдельный товар, а кабели ESO – как "канал", по которому он поступает к потребителю. По этим кабелям может идти электричество разных поставщиков", – сказал он.

По словам Калмантаса, выбирая поставщика, не надо менять ни инсталляцию, ни счетчик. Кроме того, не надо никого впускать в свою квартиру, в подъезд, в дом. Потребитель покупает только услугу, которую поставляют конкуренты-поставщики.

Электричество поступает от всех поставщиков по тем же каналам, главное для клиента - условия, о которых он договорился с независимым поставщиком.

Каждый потребитель, независимо от того, где он живет – в собственном доме или в квартире многоквартирного дома – самостоятельно выбирает поставщика. Каждый житель многоквартирного дома может выбирать того поставщика, который ему больше нравится, ничего согласовывать с соседями не надо. Это ответственность только владельца квартиры.

Может быть и так, что у всех жильцов одной лестничной площадки, будут разные поставщики электричества.

Клиентам не придется менять и счетчик - он останется тот же, поскольку он является собственностью оператора – ESO.

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