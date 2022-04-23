Коронавирус в Литве: 873 новых случая и 5 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 873 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 5 человек, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

За сутки впервые коронавирусом заболели 713 человека, во второй раз - 156 человек, в третий - 4 человека.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 574 человека, из них 34 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 484 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 18,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Все умершие за минувшие сутки были старше 70-ти лет. Ни один из них не был полностью привит.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!