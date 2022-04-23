Министр культуры Литвы в Киеве: абсурдно, что разрушающая Украину Россия председательствует в комитете ЮНЕСКО

Находящийся в Киеве министр культуры Литвы Симонас Кайрис назвал абсурдной ситуацию, когда воюющая в Украине и разрушающая ее Россия председательствует в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО, призванном охранять уникальные строения.

"Вчера мы услышали новость о том, что заседания Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани не будет. Софийский собор, который мы сегодня посетили, является символом величественной и культурно богатой истории и государственности Украины", - сказал министр.

"Хочется еще раз подчеркнуть абсурдность ситуации, когда Россия по-прежнему председательствует в Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО, цель которого - сохранять, а не уничтожать", - приведены слова Кайриса в сообщении Министерства культуры.

По информации министерства, Кайрис вместе с вице-премьером Польши, министром культуры и национального наследия Петром Глинским находится с визитом в Киеве по приглашению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Цель визита - помочь Украине отразить российскую агрессию в культурно-информационной сфере, говорится в сообщении.

На этой неделе Россия объявила, что откладывает на неопределенный срок заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое должно было состояться в июне в Казани и на котором планировалось рассмотреть заявку Каунаса на включение архитектуры модернизма этого города в Список Всемирного наследия.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не сомневался, что это может означать намерение России провести сессию во второй половине года, в то время как Кайрис уверен, что Москва была проинформирована по дипломатическим каналам о том, что ряд государств не будет участвовать в сессии в Казани.

Литва придерживается позиции, что Россия, которая уничтожает культурное наследие в Украине, должна быть вообще исключена из председателей Комитета Всемирного наследия, а для заседания комитета должно быть выбрано другое место.

Ландсбергис пообещал, что Литва будет добиваться этого через своих дипломатов.

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