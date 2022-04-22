Акция пройдет в субботу 23 апреля.

В приложении "Делаем" (Darom) муниципалитеты указали места, нуждающиеся в уборке. Найденный мусор жителей просят сортировать. В этом году участников акции просят принести свои мешки для сбора мусора и перчатки, поскольку организация передала имевшиеся у них для упаковки гуманитарной помощи Украине.

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