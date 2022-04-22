Премьер Литвы: российские ведомства много делают, чтобы казалось будто санкции не действуют

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что в ЕС ведутся дискуссии об эмбарго на российские энергоресурсы, в первую очередь – нефть, однако это "чувствительный" вопрос. Она отметила, что санкции значительно подействовали на экономику России, несмотря на попытку Кремля смягчить этот эффект.

Если все 27 стран ЕС, принимая шестой пакет санкций в отношении России, решатся отказаться от российской нефти, а со временем и от других ресурсов, то это "значительно" подействует на возможности Кремля продолжать финансирование войны в Украине, считает глава правительства Литвы.

"Кремлевский режим очень зависим от финансового потока, который получает за счет сырья и в первую очередь энергоресурсов – нефти и газа. Поэтому любое снижение потока этих средств или прекращение поступлений очень значимо действует на экономику России и возможность продолжать финансирование войны", – сказала 22 апреля Шимоните на пресс-конференции премьеров стран Балтии.

По ее словам, Банк России и другие ведомства "делают вид", что санкции не нанесли экономике значительного вреда, однако со временем этот ущерб будет проявляться все больше.

"Сейчас Банк России и другие ведомства пытаются как-то "сохранить лицо" и делать вид, что санкции не наносят особого вреда, хотя это неправда. Им, конечно, нужно больше времени, чтобы охватить все сферы жизни", – отметила Шимоните.

Что касается перспектив нового пакета с эмбарго на российскую нефть, премьер акцентировала, что дискуссии продолжаются.

"Дискуссии о санкциях продолжаются. Они нелегкие", – сказала политик.

"Это очень чувствительный вопрос, надо напомнить, что ЕС - то ведомство, в котором решения принимаются только тогда, когда с ними согласны 27 стран. Мы думаем, что это краеугольный элемент будущего пакета санкций, но тут нужна договоренность, чтобы санкции были осуществлены", – продолжила она.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, все страны Балтии едины во мнении, что эмбарго на российскую нефть должны ввести как можно скорее.

"Но нам нужно согласие всех стран ЕС. Мы должны убедить страны, которые придерживаются иного мнения, у которых разная степень зависимости от российской нефти", – сказала она.

Премьер Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заверил, что страны Балтии с первого дня войны призывали ввести запрет на импорт российских энергоресурсов.

По его словам, ЕС уже ввел масштабные санкции в отношении России и намерен их ужесточать.

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