В Каунасе сообщалось о взрыве в многоквартирном доме

22 апреля утром в Каунасе, на ул. Ково 11-осёс, спешили пожарные-спасатели. Сообщалось о взрыве в многоквартирном доме.

"Что-то происходит около 73 дома на ул. Ково 11-осёс", – сообщила в 8.26 ч. читательница портала Kas vyksta Kaune.

По данным Каунасского департамента пожарной безопасности и спасения, в 08.10 ч. сообщили, что в Каунасе, в доме 73 на ул. Ково 11-осёс взорвалась газовая плита.

На месте происшествия, по данным пожарных, запаха газа не было, окна были целыми. На место происшествия вызвали газовщиков и врачей, поскольку хозяйка квартиры находилась в шоковом состоянии.

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