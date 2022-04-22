Премьер Литвы: санкции для российских газа и нефти должны стать ключевым элементом будущего пакета

Премьер-министр Литвы говорит, что обсуждение в ЕС санкций в отношении российского газа и нефти идет непросто, но, по ее словам, все три страны Балтии согласились, что это должно быть ключевым элементом будущего пакета санкций.

"Мы считаем, что это ключевой элемент будущего санкционного пакета, но необходимо договориться о реализации этих санкций", - заявила Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии и Эстонии в пятницу.

Она выразила убеждение, что эмбарго на российские газ и нефть окажет значительное влияние на экономику этой страны.

"Ни для кого не секрет, что российская экономика и кремлевский режим сильно зависят от потока, который они получают за сырье и, прежде всего, за энергетические ресурсы - нефть и газ. Поэтому любое уменьшение или исчезновение источника этих средств существенно повлияет на российскую экономику и возможности продолжать финансирование войны", - сказала Шимоните.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что такое эмбарго требует одобрения всех стран Евросоюза, а для этого нужно убедить государства, которые по-прежнему сильно зависят от энергоресурсов России.

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш заявил, что, по его мнению, вводить более жесткие санкции в отношении России нужно было раньше.

"Мы работаем и будем продолжать работать с нашими партнерами для достижения этой цели по изоляции российской экономики, чтобы у них было как можно меньше денег для финансирования безжалостной военной машины", - добавил он.

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