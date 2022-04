Два месяца войны в Украине: у посольства Франции в Вильнюсе состоится жуткая вечеринка

22 апреля, в 19 ч. в сквере Сирвидаса, у Центра французской культуры группа деятелей искусства проведет акцию - жуткую вечеринку – France in Trance. Цель акции - обратить внимание на вялую реакцию Западной Европы в связи с геноцидом в Украине. Близится 24 апреля – два месяца со дня начала войны в Украине. В этот день во Франции будет проходить второй тур президентских выборов. Во второй тур вышли нынешний президент Эмманюэль Макрон и лидер крайне правых сил Марин Ле Пен, которая заявляет, что в случае победы будет добиваться "восстановления дружеских отношений" между НАТО и Россией.

Для организации акции собралась немаленькая группа неравнодушных людей - от студентов до заслуженных деятелей искусства. В числе инициаторов и участников – студентка Мария Янавичюте, художник Пауле Боцуллайте, исполнительница Эрика Дженнингс, танцовщица и хореограф Агнете Лисичкинайте, актрисы Вильма Раубайте, Эгле Шпокайте, Миндауге-Котрина Зуюте, Элжбета Латенайте. А также другие танцоры, операторы, фотографы, диджеи и др.

Идея "кровавой" вечеринки родилась у Пауле Пацуллайте: "Сейчас Украина в одиночку борется за демократические ценности всего мира. Она платит за это своей кровью. Между тем многие, кто якобы руководствуется этими ценностями переживает… из-за ухудшения своего экономического положения. Перед лицом геноцида. Накануне выборов президента Франции одна из основных тем дебатов – инфляция и снижение покупательной способности, снижение уровня жизни французов. Цель нашей акции напрямую показать, как эти аргументы выглядят со стороны".

Шпокайте: "Праздник на крови для меня – точное отражение западного общества, который, я думаю, должны увидеть все, кто в первую очередь заботиться о своем привилегированном положении. Поскольку эти привилегии орошаются кровью изнасилованных младенцев".

Дженнингс: "Это действо символ тех, кто "танцует" даже тогда, когда в соседних странах осуществляется геноцид".

Латенайте: "В Украине каждый день насилуют, истязают, убивают людей, миллионы уже лишились дома и крова. Мы не могли спокойно сидеть и смотреть, поэтому сплотились".

Янавичюте: "Мы здесь не только ради Украины. Мы здесь ради всех нас. Запад должен проснуться и понять цену своей свободы. Без смелости Украины не было бы и всех нас. WAKE UP FROM YOUR TRANCE, FRANCE".

Инициаторы акции призывают либо наблюдать за акцией, либо участвовать в ней. Если вы хотите принять участие, помните:

1. Приходите не позже 18:15 ч.

2. Нарядитесь, ведь это вечеринка.

3. Будьте готовы промокнуть, перепачкаться.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!