В выходные в Литву придет южный циклон

В пятницу в Литве ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут небольшие дожди. Днем будет 13–18 градусов тепла. Холоднее будет на юго-востоке, а теплее – у моря.

В ночь на субботу придет циклон с юга. Облачность увеличится. На юго-востоке ожидаются дожди. Утром будет от 3 градусов тепла на юго-западе до 8 градусов на Куршской косе.

В субботу днем циклон пройдет на Литвой, будет мрачно и пасмурно. По всей Литве будут идти дожди, местами сильные. После обеда будет 10–15, на юго-востоке 7–9 градусов тепла.

В воскресенье ночью во многих местах ожидаются дожди, кое-где сильные. Ночью будет 2–7 градусов тепла. В воскресенье днем дождь ожидается лишь местами. Время от времени на небе будет появляться солнце. Температура воздуха в этот день составит 8–13 градусов тепла.

По нынешним данным, в начале новой недели ожидаются дожди.

В ночь на понедельник дождь ожидается только местами, а днем охватят всю страну. Днем местами возможны грозы. Температура будет такой, как на выходных.

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