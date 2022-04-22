Литва через Всемирный банк выделит Украине 10 млн евро помощи

Литва предоставит 10 млн евро для финансирования нужд бюджета Украины, сообщило в пятницу Министерство финансов.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сообщила, что Литва внесет свой вклад в помощь Украине, выделив дополнительно гарантию в 10 млн евро Всемирному банку.

"Деньги будут выделены на финансирование потребностей бюджета Украины в условиях войны, в частности, на финансирование зарплат бюджетников, в том числе учителей. В настоящее время существует большая потребность в быстрой и эффективной помощи обороняющейся Украине, и гарантия Литвы будет способствовать поддержанию жизнеспособности государственного сектора страны", - сказала министр, присутствовавшая в Вашингтоне на встрече на уровне министров Всемирного банка (ВБ) по вопросам помощи Украине.

Эти средства пойдут на финансирование создаваемого ВБ инструмента "Непрерывности административной дееспособности в Украине".

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