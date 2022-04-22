Известные рокеры записали песню о президенте Украины Зеленском

УНИАН

Известные рокеры записали песню о президенте Украины Зеленском Zelensky: The Man With the Iron Balls - он такой один во всем мире.

Американские и британские рокеры записали песню о президенте Украины Владимире Зеленском. Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, и сын бывшего участника группы The Beatles Шон Леннон представили трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина со стальными яйцами). Песня размещена на Youtube. Часть доходов от продажи звуковой дорожки передадут компании New Ukraine, которая предоставляет гуманитарную помощь украинцам. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!