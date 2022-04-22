Самая бедная столица Европы: как в Литве 30 лет назад

Если вы думаете, что политики в Литве плохие, значит, вы не были в самой бедной столице Европы. Это прекрасный пример, как выглядит неухоженный город. Его посетил журналист DELFI.

"Этот текст для тех, кто возмущается порядками в Литве, называет нашу страну отсталой и плохой. А также для тех, кто любит ругать политиков. Ваm это не понравится, но напишу так - мы в Литве живем чертовски хорошо. Даже очень-очень-очень хорошо, как господа", - такие эмоции журналиста охватили после поездки в другую страну Европы.

Она выглядит как Литва 20, даже 30 лет назад. Это столица Молдовы, Кишинев.

"Что вы здесь делаете, вы точно приехали туда, куда планировали?" – удивлялись две студентки, которым было непривычно видеть в своем городе иностранца, да еще не летом, не в сезон.

Молдова - самая бедная страна Европы, а Кишинев - самая бедная европейская столица. Сюда реже всего приезжают иностранцы. Реже чем в Молдову туристы ездят в Бангладеш и Гвинею.

Журналист портала решил показать Кишинев жителям нашей страны, рассказать о нем.

Местные жители называют свой город скучным и неинтересным. В городе немало разваливающихся домов, улицы и тротуары неухоженные.

"У нас постоянно говорят о реновации, СМИ сообщают о выделении на это больших денег. Но почему-то ничего подобного в городе не видно. Деньги выделяют, их кто-то тратит, а в Кишиневе ничто не меняется. И так много лет, говорят, что что-то происходит, но на деле ничего не происходит", – возмущалась Тамара, торговавшая цветами на ул. А.Пушкина.

Железнодорожный вокзал в рабочий день апреля 2022 года выглядел так, как будто он закрыт. Внутри здания было два человека. Один мужчина искал туалет, но так его и не нашел. И кассир, которая в ожидании клиентов читала журнал. Никакого движения не было и на перроне. Стоял только трактор с цистерной для воды.

На табло была информация, что в этот день ожидается один поезд - в Бухарест, поезда в Москву и Санкт-Петербург не ходят из-за войны.

Местные рекомендовали посетить автобусный вокзал, сказав, что там людей будет больше, и не обманули. Действительно, этот вокзал "жив", но в целом картина мрачная. Ощущение было такое, как будто ты не на вокзале, а в центре помощи нищим, куда вот-вот должны принести еду и одежду. Здесь десятки нищих просят милостыню.

Иосиф на разных костылях поделился своими бедами. "На правой ноге ампутировали четыре пальца, на левой – три. Мне надо удалить камни, ношу в себе целых пять камней. Но врачи сказали, что не могут оперировать, поскольку у меня прогрессирующий диабет", – рассказал он.

Иосифу 70 лет, его пенсия – 1200 леев (60 евро). Этих денег на жизнь ему не хватает, вот он и просит подаяния на вокзале. В день ему жертвуют около 5 евро.

Его собраться по несчастью также назвали похожие суммы.

Кстати, автобусный вокзал Кишинева есть в туристическом маршруте, здесь рекомендуют осмотреть старую советскую мозаику на стене.

Когда журналист рассматривал эту мозаику и фотографировал ее, местные очень удивились. Одна женщина даже спросила, не инспектор ли он.

"Лучше воспользуйтесь аппаратом для газировки, новый, недавно поставили. Только нужна своя бутылка или стакан", – рекомендовала она туристу.

С автовокзала журналист отправился на центральный рынок. Этот большой рынок чем-то напоминает вильнюсский Калварийский рынок до его модернизации.

Торговцы с удовольствием торгуются, снижают цены, дают пробовать товар, рассказывают о своей жизни и проблемах.

"Самая большая проблема рынка – много воров. Особенно иностранцам рекомендую быть осторожными, и не заметите, как вытащат кошелек", – предупредила одна торговка.

Другая показала плакат и заметила, что руководство рынка много лет тщетно борется с пьянствующими торговцами. Сам журналист пьяных торговцев не приметил.

Однако в Кишиневе торговля ведется везде, не только на рынке - на улицах, даже на главных улицах города вроде нашего проспекта Гедиминаса – стоят женщины и мужчины с ящиками помидоров или бананов. Торгуют консервами, подсолнечным маслом, медом, вином и т.д.

Нелегальные рынки – одна из особенностей Кишинева, к которой местные привыкли, а приезжим они бросаются в глаза.

Город не украшают и развешанные повсюду объявления о работе за границей.

Согласно статистике, каждый третий житель Молдовы пусть ненадолго, но куда-то уезжал на заработки. Об отъезде из страны мечтают все молодые люди. Однако сам журналист, пообщавшись с молодежью, выяснил, что это не совсем так, молодежь хотела бы закрепиться в своем городе и много надежд связывает с новоизбранным президентом страны.

Кроме плакатов с призывом ехать на заработки за границы, в городе полно объявлений о скупке волос.

"Некоторые женщины так зарабатывают, растят волосы, пьют витамины, способствующие росту волос, потом их продают и снова отращивают", – рассказал местный таксист Вадим. Волосы продавала и его бывшая подруга.

В Кишиневе до сих пор полно старых, некрасивых киосков, в которых продают пиво и сигареты. В Литве тоже раньше были такие киоски, не украшающие город.

По городу до сих пор, как когда-то в Литве, снуют микроавтобусы, которые тоже не придают городу особого шарма.

Отдельно - непривлекательный сервис такси. Таксисты прокуренные, ездят на неухоженных машинах с неисправными таксометрами и высокими ценами.

Администратор гостиницы рассказала, что таксисты обманывают не только туристов, но и местных жителей.

В Кишиневе можно увидеть немало такого, от чего Литва уже избавилась. Хочешь-не хочешь, но находясь там начинаешь иначе оценивать перемены на родине, понимаешь, какая красивая и ухоженная наша столица.

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