С Игналинской АЭС вывезено последнее отработанное ядерное топливо

В четверг с выведенной из эксплуатации Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) в специальное временное хранилище был вывезен последний 190-й контейнер с отработанным ядерным топливом.

Глава ИАЭС Аудрюс Кемена заявил, что завершение такого технически сложного проекта является важным событием в истории Игналинской станции.

"Мы обязались безопасно реализовать проект, у которого в мире нет прецедента – снятие с эксплуатации атомной станции, на которой действовали два реактора типа РБМК", – отметил в пресс-релизе глава станции.

После удаления всего топлива с блоков станция сможет получить лицензию Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики и выполнять комплексные работы, связанные с демонтажем реакторных систем.

Контейнеры будут храниться в могильнике в течение 50 лет, после чего отработанное ядерное топливо вместе с другими долгоживущими радиоактивными отходами будет захоронено в глубинном могильнике.

Контейнеры изготовлены из металла и бетона, их высота составляет 4,5 метра, диаметр – 2,6 метра, а вес одного контейнера вместе с топливом – 118 тонн. Контейнер вмещает 91 топливную сборку.

За все время работы Игналинской АЭС было израсходовано 21,6 тыс. тонн. ядерных тепловыделяющих сборок: 6 тыс. из них хранятся в старом хранилище, а 15,6 тыс. - в новом.

ИАЭС снята с эксплуатации с 2010 года, с тех пор реализуются различные проекты по закрытию.

Литве предстоит еще демонтаж самых мощных в мире реакторов типа РБМК (реактор большой мощности канальный) – проект не имеющий аналогов в мировой практике. Ожидается, что реально работы начнутся в 2027 году.

Первый действовавший на ИАЭС российский реактор типа РМБК-1500 отключен в конце 2004 года, второй - в конце 2009 года. Работы по закрытию ИАЭС будут проводиться до 2038 года.

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