Стрелу упавшего в Вильнюсе телескопического крана распиливали до утра следующего дня

В Вильнюсе, на оживленной ул. Кауно, недалеко от вокзала, в среду, в 14.31 ч. упал телескопический кран, 20-метровая стрела которого перегородила всю улицу. Работы по устранению препятствия затянулись до утра следующего дня.

Компания "Вильнюсский общественный транспорт" считает, нанесенный ей ущерб - было полностью нарушено движение автобусов и троллейбусов, повреждена контактная сеть. Движение транспорта было полностью возобновлено только в четверг рано утром.



"Кран убирали до 3 ч. утра, поэтому ремонт контактной сети был возможен только с 3 ч. Команда специалистов работала с 3 до 5 ч., контактная сеть была восстановлена", – сказал представитель компании "Вильнюсский общественный транспорт" Вигандас Керас.

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После инцидента компании придется менять опоры контактной сети. Стоимость двух опор - больше 10 000 евро. Ночью уже бетонировали основу для новых опор.

"Сами опоры установим, когда застынет бетон опор, на это потребуется время. Важно, что сеть восстановлена. Теперешние опоры не сломаны, но согнуты. Новые опоры поставят на первой неделе мая, может раньше", – сказал Керас.

Упавшая стрела крана повисла на проводах контактной сети.

По имеющимся данным, пострадал работавший на площадке монтер, его доставили в больницу.



Пожарные-спасатели отключили аккумулятор крана, собирали в ведра вытекавшее из него топливо.

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