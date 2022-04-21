Психологи рассказали, что важно знать людям, принимающим беженцев из Украины

Когда в доме поселяются беженцы, меняется жизнь и взрослых и детей. Люди, которые решают отдать часть дома или квартиры беженцам, делится с ними своими вещами, стоят в очереди в ванную. Кроме того, люди, принявшие беженцев из Украины, должны быть готовы слушать печальные истории или видеть людей, которые постоянно следят за новостями в смартфонах. В таких случаях наряду с сочувствием и желанием помочь, постепенно появляется чувство истощения, недовольства, злости, беспокойства, грусти, вины и т.д.

Важно не забывать, что при особых обстоятельствах все эти чувства - нормальное явление как для взрослых, так и для детей. Психологи рассказали, что важно знать тем, кто принял или намерен принять в свой дом украинцев.

Решение принять беженцев важно обсудить со всеми домочадцами и принимайте его всей семьей, учитывайте потребности и возврат детей.

Все члены семьи должны знать и согласиться на то, что:

в доме будет больше людей;

может, кому-то придется уступить свою комнату;

придется делиться общими пространствами, вещами и игрушками.

Украинцы приезжают из разных территорий - у них разный опыт, поэтому и реакции могут быть разными. Дети и взрослые могут:

быть замкнутыми, тихими, молчаливыми, часто просыпаться по ночам, им могут сниться кошмары;

они могут отрицать и говорить: "Ничего не происходит, скоро вернемся домой" (непринятие реальности);

много говорить о войне, о своем опыте и переживаниях;

избегать темы войны;

сторониться других людей, дети могут не желать играть с другими детьми;

с трудом вспоминать некоторые вещи, с трудом концентрировать внимание, ясно мыслить;

остро реагировать: плакать, испытывать страх, переживать, видеть угрозы и в условиях безопасности;

рассказывать о болях в животе, головных болях и др.;

дети могут хотеть, чтобы их близкие все время были рядом;

быть мрачными, враждебно настроенными, винить других, дети могут словами или действиями выражать злобу;

переживать смерть близких, испытывая шок, отрицание, злобу, депрессию.

Как помочь украинцам?

1. Обеспечить безопасность. Важно обеспечить не только быт, но и психологическую безопасность. Обсудите правила совместного сосуществования, ознакомьте с окружением (районом, городом), основными услугами (социальной защиты, обучения, здравоохранения, магазинов, банков).

2. Успокойте. Предложите поговорить, если они этого хотят. Если не хотят, примите и такую реакцию. Если беженцам сложно адаптироваться, предложите помощь психолога (https://pagalbasau.lt/ukraina/).

3. Обеспечьте связь с другими. Побуждайте их продолжать нормальную жизнь и интегрироваться, чтобы дети ходили в детский сад, школу, на кружки, а взрослые могли найти людей для общения. Если есть возможность, введите их в своей круг общения.

4. Побуждайте инициативу и самореализацию. Взрослым помогите найти работу или другую форму реализации. Детям предоставьте игры и все необходимое для творчества.

5. Поддержите надежду. Помогите ориентироваться на краткосрочных и достижимых планах.

Переживания людей, бежавших от войны, могут вызвать разные реакции и у тех, кто с ними живет. Поэтому важно следить за своим самочувствием и вовремя о нем позаботиться, чтобы вы могли помогать другим. Очень важно, если появится нехарактерная:

рассеянность, сложности с концентрацией, возникают навязчивые мысли, трудно собраться;

повышенная чувствительность, возникают сильные чувства, становится сложно успокоиться;

проблемы со сном, неспокойный сон или наоборот сонливость.

Обратите внимание, если в поведении ваших детей появляется нетерпение, враждебность, беспокойство, разочарование, апатия. Утешьте детей, не демонстрируйте разочарование, не вините их, если вы слышите от детей враждебные высказывания, а маленькие дети не хотят делиться своими игрушками. Объясните, сколько в вашей семье будут жить люди, бежавшие от войны и как будет жить ваша семья.

Очень важно не ставить перед собой нереальные ожидания. Дайте себе отдыхать, делитесь опытом с друзьями и другими людьми, опекающими беженцев.

Не оставайтесь наедине со своими переживаниями и вопросами. Советуйтесь сами и рекомендуйте украинцев советоваться со специалистами "Родительской линии". Звоните столько раз, сколько требуется по номеру 8 800 900 12, в рабочие дни в 9-13 ч. | 17-21 ч. По вторникам в 17-21 ч. и на русском языке www.tevulinija.lt

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