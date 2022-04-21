Епископ Тракайский Амвросий обвинил мэра Вильнюса в разжигании вражды и вмешательстве во внутренние дела церкви

Православная Церковь в Литве выражает "решительный протест" по поводу заявлений мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. Об этом говорится в распространенном сегодня обращении епископа Тракайского Амвросия, который назвал словам мэра Вильнюса, "разжигающими религиозную и межнациональную вражду".

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в среду встречался с почисленными за священникам священниками. Они ушли с должностей, так как переживали конфликт совести, когда патриарх Русской Православной Церкви Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину, а противников Москвы в Украине называет "злыми силами", которые борются "с единством Руси".

"Мне, как гражданину Литвы, неприятно, что церкви, напоминающие о временах Великого княжества Литовского, принадлежат незаконной организации, развязывающей войны и убийства мирных людей. Мое предложение - вернуться во времена до 1686 года, когда православные церкви перенял Московский Патриархат, все предпосылки имеются", - сказал после встречи городской голова.

По словам епископа Амвросия, это грубое вмешательство в дела церкви.

"Господин мэр сказал, что наши храмы принадлежат нам незаконно и сделал еще целый ряд дерзких заявлений. Грубо вмешавшись в дела Церкви, о которых у него самое малое представление, он к тому же сделал все, чтобы разжечь ненависть против одной из традиционных религиозных общин Литвы, что особенно безответственно в нынешней и без того напряженной обстановке", - сказал епископ.

О считает, что тем самым мэр возложил на православную общину Литвы вину за убийство мирных жителей Украины и перешел грань здравомыслия.

"Мы — православные христиане и с радостью готовы пострадать за Христа. Но коли уж живем в правовом государстве, то пусть нам скажут, какой закон мы нарушили. И если упрекнуть нас не в чем, то кампания по дискредитации Православной Церкви в Литве должна немедленно прекратиться", - заявил епископ Амвросий.

Викарный архиерей Православной Церкви в Литве также обратился к представителям прессы.

"Разве по совести тиражировать утверждения лишь одной стороны конфликта? Тем не менее, это происходит сплошь и рядом. Например, всюду звучит, будто священники отстранены за осуждение войны на Украине. Но ведь это не так. Предстоятелем Православной Церкви в Литве митрополитом Иннокентием сделаны два заявления с осуждением российского вторжения на Украину, выразил свое несогласие с политическими заявлениями патриарха", - напомнил епископ Амвросий.

"Почисленным за штат священникам митрополит Иннокентий, ради Пасхи, благословил сослужить Пасхальную литургию в Пятницком храме. Зная об этом, они все равно жаловались перед телекамерами на то, что им якобы негде служить на Пасху. И таких фактов много — для их перечисления здесь не хватит места", - добавил он.

"Православная Церковь живет по канонам, и, конечно, утверждение раскольников о том, что переход священников из одной Поместной Церкви в другую — это что-то вроде смены рабочего места, не соответствуют действительности. Также и каноническую связь с Московским патриархатом нельзя сравнить с административным подчинением. Наша Церковь — это не посольство и не филиал Московского патриархата, речь идет о совсем иных категориях", - подчеркнул епископ Амвросий.

Часть православных священников Литвы собирается обратиться к Константинопольскому патриарху, чтобы стать частью этой митрополии.

Литовский митрополит Иннокентий обвинил их в заговоре с целью "перехода в юрисдикцию Константинопольского Патриархата".

На прошлой неделе он освободил от занимаемой должности священника Виталиюса Моцкуса, а два других священнослужителя, Сунгайла и Виталис Даупарас, были не только уволены, но и отстранены от какого-либо активного служения в Церкви.

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