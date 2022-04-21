В продаже появилась первая литовская клубника

После Пасхи – еще один праздник: в четверг в магазины торговой сети Maxima доставили первую литовскую клубнику. Владелец хозяйства, в котором вырастили ягоды, сообщил, что добиться такого раннего урожая удалось благодаря специальной технологии.

"Первая литовская клубника - новинка, которую наши покупатели ждут каждый год. Благодаря работе с хозяйствами, модернизирующими технологии, свежие литовские ягоды попадают на прилавки практически круглый год, однако ягоды - прихотливые растения, их урожай зависит от разных факторов. Весна в этом году к нам не спешит, но зато первые ягоды на прилавках появятся раньше обычного", – сказала представитель Maximа Эрнеста Дапкене.

Первую литовскую клубнику продают в 200 г емкостях. Стоят ягоды 2,99 евро. В магазины Maxima первую клубнику доставила компания Anykščių daržovės. Ее директор Вальдемарас Юшка сказал, что ранний урожай обусловлен спецификой технологии.

"Мы уже третий год выращиваем клубнику в теплицах по голландской технологии, которая позволяет собирать урожай в середине апреля. Насколько мне известно, этой технологией, разработанной одним голландцем, в странах Балтии пользуемся только мы", – сказал Юшка.

В теплицах Юшки клубнику в скорлупу кокосового ореха сажают в конце июля-начале августа, первый урожай она дает с конца сентября до ноября.

"Затем клубнику "усыпляют", она зимует, а весной "будят" при определенной температуре, и она дает второй урожай", – рассказал Юшка.

В первый день он снял почти 100 кг клубники. По словам Юшки, с каждым днем ягод бывает в разы больше. Первый урожай клубника будет давать до лета.

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