Полиция информировала, что около 12 ч. поступило сообщение о том, что столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Mecedes Benz.
Сообщалось, что водители не могут договориться о том, кто виноват в ДТП. Полиция выяснила, что водитель легковушки пьян - 1,12 промилле.
По предварительным данным, врачи ехали со включенными огнями и сиреной.
Люди в ДТП не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!