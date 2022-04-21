В Вильнюсе пьяный водитель столкнулся с автомобилем скорой помощи

21 апреля, на ул. Кауно, столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Mecedes Benz.

Полиция информировала, что около 12 ч. поступило сообщение о том, что столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Mecedes Benz.

Сообщалось, что водители не могут договориться о том, кто виноват в ДТП. Полиция выяснила, что водитель легковушки пьян - 1,12 промилле.

По предварительным данным, врачи ехали со включенными огнями и сиреной.

Люди в ДТП не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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