Работники госсектора с маленькими детьми смогут работать 4 дня в неделю

Работники госсектора с маленькими детьми (до 3 лет) с 2023 года смогут работать 4 дня в неделю.

Парламент Литвы 21 апреля принял соответствующие поправки к Трудовому кодексу, инициированные спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен.

За проголосовали 98 депутатов, никто не голосовал против, еще 27 депутатов воздержались.

В частном секторе такой порядок действовать не будет, работодатели сами могут решать, как будут работать человек с маленьким ребенком.

Парламент отклонил предложение членов оппозиции ввести такой же порядок и для работников частного сектора.



Согласно поправкам, возможность работать 4 дня в неделю получат все работники государственных и муниципальных компаний и учреждений, воспитывающие детей до 3 лет. Им будут платить среднюю зарплату за 32 часа в неделю.

Этот порядок распространяется и на работников Центробанка Литвы. Таким порядком сможет пользоваться один из родителей. Если они хотят вернуться на работу раньше чем через два года после рождения ребенка, то они должны отказаться от пособия по уходу за ребенком.

Сейчас за родителем сохраняют рабочее место, пока ребенку не исполнится три года.

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