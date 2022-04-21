Генпрокурор Литвы: международное сотрудничество определит успех расследования преступлений РФ в Украине

Одним из ключевых факторов успеха Международного уголовного суда в сборе надлежащих доказательств военных преступлений России в Украине станет эффективная организация международного сотрудничества, заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене.

На этой неделе она приняла участие в координационном совещании Евроюста в Гааге, призвав страны, начавшие досудебные расследования военных преступлений и преступлений против человечности, объединиться в совместной следственной группе, сообщила литовская прокуратура в четверг.

"Очевидно, что в этой ситуации нам всем нужно искать нетрадиционные, но законные, оперативные и эффективные решения для сотрудничества", - подчеркнула Грунскене.

Как говорится в сообщении, глава прокуратуры подчеркнула важность возможности сторон договориться об унифицированном и согласованном сборе доказательств, их фиксации и надежном хранении, работе на единой информационной платформе и эффективном анализе данных из открытых источников.

Это координационное совещание было организовано Маргаритой Шнютите-Даугелиене, национальным членом Литвы в Евроюсте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!