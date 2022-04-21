Глава МИД Литвы: решение РФ закрыть консульство в Санкт-Петербурге не удивило

Решение России закрыть генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге не удивило, утверждает литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Россия прибегает к подобным ответным мерам во всех случаях, невзирая на причины, по которым эти дипломатические меры были применены по отношению к ней", – сказал в четверг BNS глава литовской дипломатии.

В четверг МИД Литвы сообщил, что Россия закрыла литовское консульство в Санкт-Петербурге.

Россия указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде.

Об этом решении Россия проинформировала временно исполняющую обязанности главу посольства Литвы в Москве Виргинию Умбрасене, и она была вызвана в МИД России.

Все сотрудники Генконсульства вместе с семьями должны покинуть территорию России в течение 15 дней.

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